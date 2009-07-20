Литвин нашел самый актуальный вопрос для внеочередной сессии ВР
Спикер удивлен словами Ющенко
Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН предлагает на внеочередной сессии парламента, запланированной на 24 июля, рассмотреть вопрос реализации нынешнего урожая, который является более болезненным и актуальным, чем вопросы, предлагаемые для рассмотрения инициаторами этой сессии.
Об этом В.ЛИТВИН сказал в ходе рабочей поездки в Запорожскую область, сообщили УНИАН в пресс-службе ВР.
Общаясь с жителями г. Токмак, председатель ВР ответил на вопросы относительно проблем, связанных с медицинским обслуживанием, газификацией населенных пунктов, реализацией урожая аграриями и др.
В.ЛИТВИН выразил удивление выступлением Президента перед его восхождением на Говерлу: «До того, по словам главы государства, с экономикой в стране было все плохо, а здесь он рассказал, что у нас все возросло в четыре раза, и даже рождаемость детей стала на 20% больше. Возникает вопрос: почему в то же время вымирают села, закрываются предприятия и увеличивается количество потерявших работу?».
Руководитель парламента напомнил, что несколько дней назад предлагал руководителям государства собраться для откровенного разговора о том, что в действительности происходит в Украине, и какими путями нужно выходить из кризисного состояния. «Ведь даже, если брать Запорожскую область, производство в ней упало на 39%», - отметил В.ЛИТВИН. Но, по его словам, «сегодня все хотят быть в оппозиции - и Президент, и премьер-министр, и председатель крупнейшей фракции в парламенте». «В то же время я спрашиваю - кто будет работать»? - подчеркнул В.ЛИТВИН.
Председатель ВР заявил, что «предложений, направленных на примирение лидеров государства», он делать не будет. «Это почему-то воспринимается как слабость», - заметил он. По его словам, «это стало, кроме всего прочего, еще одним дополнительным фактором того, что он будет принимать участие в президентских выборах».
Отвечая на вопрос о низких ценах, по которым сельхозпроизводители вынуждены продавать свой урожай, В.ЛИТВИН подчеркнул, что эта проблема является одной из важнейших, которую попытаются решить представители его фракции и он сам: «Нужно изыскать возможности для увеличения Аграрного фонда, за средства которого государство должно выкупать у крестьян зерно по тем ценам, которые являются средними в мире».
«Государство должно выступать главным зернотрейдером, и не позволять забирать из-под комбайна урожай за бесценок», - подчеркнул председатель Верховной Рады Украины. Он заявил, что на внеочередной сессии Верховной Рады Украины, запланированной на пятницу, будет требовать рассмотреть этот вопрос, который, по его словам, «является более болезненным и актуальным, чем те, которые предлагают для рассмотрения парламенту инициаторы этой сессии».