Россия предложит ПАСЕ, ОБСЕ и НАТО принять резолюцию о заслугах СССР

Россия осенью 2009 г. предложит парламентским ассамблеям международных организаций принять резолюцию о заслугах Советского Союза во Второй мировой войне. Такое заявление сделал на пресс-конференции в Москве заместитель председателя комитета по международным делам Совета Федерации РФ, чрезвычайный и полномочный посол Василий Лихачев.

"Во время осеннего политического сезона российские парламентские делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), НАТО будут добиваться принятия резолюции, в которой будет четко зафиксировано международное общественное мнение о признании исторической правды о том, что Советский Союз в странах антигитлеровской коалиции сделал все, чтобы эта победа состоялась", - сказал В.Лихачев, подчеркнув, что "ни в коем случае нельзя ставить сталинизм и нацизм на одну плоскость".

По его словам, за предложениями уравнять эти два понятия стоит и дальнейшее условие - "сделать Россию правопреемником Советского Союза не только политически, но и материально". "Это заветная мечта, особенно представителей прибалтийских стран", - приводит слова дипломата РосБизнесКонсалтинг.