Верховная Рада признала Голодомор геноцидом

Верховная Рада приняла Закон «О Голодоморе 1932-1933 годов в Украине», внесенный Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО с учетом поправок, предложенных председателем ВР Александром МОРОЗОМ.

Как передает корреспондент УНИАН, "за" данный законопроект проголосовали 233 из 435 народных депутатов, зарегистрированных в зале. Не голосовали фракции Коммунистической партии Украины и Партии регионов.

В соответствии со статьей 93 Конституции Украины, 2 ноября Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО внес на рассмотрение Верховной Рады проект Закона «О Голодоморе 1932 – 1933 годов в Украине», определив его как безотлагательный для внеочередного рассмотрения. Этот законопроект был представлен в Верховной Раде Украины и.о. председателя Украинского института национальной памяти Игорем ЮХНОВСКИМ. В частности, законопроектом предусматривалось, что Голодомор 1932-1933 годов в Украине является геноцидом украинской нации.

В то же время парламент учел ряд предложений в законопроект председателя Верховной Рады Украины А.МОРОЗА. В частности, в статье “Голодомор 1932–1933 годов в Украине является геноцидом украинской нации” слово «нация» было заменено на слово «народ».

Также ВР учла предложение А.МОРОЗА к статье закона о публичном отрицании Голодомора. Президент Украины предлагал установить, что “публичное отрицание Голодомора 1932–1933 годов в Украине является надругательством над памятью миллионов жертв Голодомора, унижением достоинства Украинского народа и запрещается”. В то же время в редакции А.МОРОЗА эта статья закона изложена в такой форме: “Публичное отрицание Голодомора 1932-1933 годов в Украине запрещается и определяется надругательством над памятью миллионов жертв Голодомора, унижением достоинства украинского народа”.

Также ВР учла предложение А.МОРОЗА к статье 4 президентского законопроекта, о том, что специально уполномоченным центральным органом исполнительной власти по вопросам реализации государственной политики в сфере восстановления и сохранения национальной памяти является Украинский институт национальной памяти. Депутаты проголосовали за редакцию статьи, которой предусмотрено, что правительство должно определить статус и функции Украинского института национальной памяти. Законом предусмотрено, что этот институт будет содержаться за счет средств госбюджета как специально уполномоченный центральный орган исполнительной власти по проблемам Голодомора.

Кроме того, законом предусмотрено, что правительство, Киевская городская государственная администрация должны обеспечить в установленном порядке сооружение в Киеве к 75-й годовщине Голодомора 1932-1933 годов в Украине Мемориал памяти жертв голодоморов в Украине.

По предложению А.МОРОЗА из президентского законопроекта изъята норма, предусматривающая административную ответственность за публичное отрицание Голодомора 1932-1933 годов в Украине.

Этот документ ВР приняла после нерезультативного голосования за президентский законопроект и проект закона, внесенный представителями фракции Партии регионов. После этого на голосование был поставлен президентский законопроект с поправками А.МОРОЗА.