Внеочередная сессия ВР может состояться уже на будущей неделе?

Первый заместитель лидера фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ прогнозирует, что внеочередная сессия Верховной Рады состоится или на следующей неделе, или в августе.

Как передает корреспондент УНИАН, он сказал журналистам, что более конкретная дата проведения внеочередной сессии будет зависеть от подготовки ряда вопросов.

«Это в зависимости от того, когда будут наработаны законопроекты, которые необходимо принимать», - сказал А.ЕФРЕМОВ.

В частности, по его словам, необходимо принять изменения к закону о выборах Президента Украины. «Тогда, когда он будет доработан, будет подано соответствующее количество голосов, и я думаю, что мы соберемся на внеочередную пленарную сессию», - сказал он.

При этом А.ЕФРЕМОВ не исключил, что будет рассмотрена и ряд других законопроектов. В частности, это касается повышения социальных стандартов. «Я надеюсь, что следующим шагом будет договоренность относительно повышения уровня социальных стандартов», - добавил он.