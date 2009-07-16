Внеочередная сессия ВР может состояться уже на будущей неделе?
Ефремов поведал, от чего зависит
Первый заместитель лидера фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ прогнозирует, что внеочередная сессия Верховной Рады состоится или на следующей неделе, или в августе.
Как передает корреспондент УНИАН, он сказал журналистам, что более конкретная дата проведения внеочередной сессии будет зависеть от подготовки ряда вопросов.
«Это в зависимости от того, когда будут наработаны законопроекты, которые необходимо принимать», - сказал А.ЕФРЕМОВ.
В частности, по его словам, необходимо принять изменения к закону о выборах Президента Украины. «Тогда, когда он будет доработан, будет подано соответствующее количество голосов, и я думаю, что мы соберемся на внеочередную пленарную сессию», - сказал он.
При этом А.ЕФРЕМОВ не исключил, что будет рассмотрена и ряд других законопроектов. В частности, это касается повышения социальных стандартов. «Я надеюсь, что следующим шагом будет договоренность относительно повышения уровня социальных стандартов», - добавил он.