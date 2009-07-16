Ехануров убедил суд, что его уволили по политическим мотивам

Бывший министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ отмечает, что доказал в судебном порядке беспочвенность обвинений в коррупционных деяниях в свой адрес со стороны Главного контрольно-ревизионного управления, а также лично премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом Ю.ЕХАНУРОВ заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Ю.ЕХАНУРОВ сообщил, что 15 июля он получил резулятивную часть постановления Окружного административного суда г. Киева от 9 июля. Суд рассматривал иск, которым оспаривались действия Верховной Рады Украины относительно освобождения Ю.ЕХАНУРОВА от должности министра обороны.

Как отметил Ю.ЕХАНУРОВ, в постановлении суда, в частности, определено, что “суд не соглашается с позицией представителя Верховной Рады Украины, что истец освобожден за злоупотребления, указанные в акте ГлавКРУ”. По словам Ю.ЕХАНУРОВА, “аргументируя свою позицию, суд отметил: эти сведения по состоянию на день принятия оспаривающего постановления не нашли своего подтверждения во время проверки Генеральной прокуратуры Украины”.

К тому же, как говорится в документе, “отсутствие в постановлении конкретных мотивов освобождения указывает на то, что вопрос освобождения министра обороны Украины носит исключительно политический характер и с выполнением истцом своих обязанностей в должности министра обороны Украины не связан”.

Ю.ЕХАНУРОВ отдельно обратил внимание на то, что такой вывод суда базируется на письме Генпрокуратуры от 7 июля, которое было направлено в Окружной административный суд г. Киева.

В настоящем документе, в частности, отмечается, что Генеральная прокуратура соглашается с позицией Госкомзема Украины относительно наличия «у землепользователей, входящих в сферу управления Минобороны и Вооруженных сил, полномочий давать согласие на изъятие земельных участков, прекращения права пользования ими и изменения целевого назначения».

Таким образом, Генпрокуратура, по мнению Ю.ЕХАНУРОВА, фактически признала, что в вопросах изменения целевого назначения земель Министерство обороны никоим образом не нарушало норм действующего украинского законодательства.

При этом, по его словам, в письме Генпрокуратуры указывается, что вопреки нормативным документам, утвержденным Кабинетом министров, ГлавКРУ указанные выводы Госкомзема Украины в основу общей справки рабочей группы не включило.

Ю.ЕХАНУРОВ также обратил внимание на то, что в письме Генпрокуратуры к Окружному административному суду г. Киева отмечается, что «должностными лицами ГлавКРУ во время проведения контрольных мероприятий в Министерстве обороны в нарушение требований ст. 2 Закона Украины «О государственной контрольно-ревизионной службе в Украине» в полном объеме не выявлено фактов нарушения законодательства, не установлены виновные в их допущении должностные и материально ответственные лица».

Обобщая данные проверки Генеральной прокуратуры и решения Окружного административного суда г. Киева, Ю.ЕХАНУРОВ сделал вывод, что они полностью и неоспоримо доводят беспочвенность обвинений ГлавКРУ в адрес руководства Министерства обороны.