Литвину удалось выйти из кабинета - спикер открыл сессию

В Верховной Раде Украины открылось внеочередное пленарное заседание.

Как передает корреспондент УНИАН, в сессионном зале зарегистрировалось 250 народных депутатов.

Председателю Верховной Рады Украины Владимиру ЛИТВИНУ удалось выйти из своего кабинета, который был заблокирован представителями фракции Партии регионов, и зайти в президиум для открытия сессии.

Председатель ВР, открыв пленарное заседание, отметил, что на сегодня некоторые политические силы демонстрируют, что они не имеют кикакого желания принимать решение, и все делается для того, чтобы довести ситуацию до абсурда.