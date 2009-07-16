Литвину удалось выйти из кабинета - спикер открыл сессию
10:10, 16 июля 2009Политика
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Зарегистрировались 250 депутатов
В Верховной Раде Украины открылось внеочередное пленарное заседание.
Как передает корреспондент УНИАН, в сессионном зале зарегистрировалось 250 народных депутатов.
Председателю Верховной Рады Украины Владимиру ЛИТВИНУ удалось выйти из своего кабинета, который был заблокирован представителями фракции Партии регионов, и зайти в президиум для открытия сессии.
Председатель ВР, открыв пленарное заседание, отметил, что на сегодня некоторые политические силы демонстрируют, что они не имеют кикакого желания принимать решение, и все делается для того, чтобы довести ситуацию до абсурда.
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