Нардепы просят КС проверить назначения 700 судей за 2 года

50 народных депутатов Украины - членов фракции Партии регионов обратились в Конституционный Суд Украины с просьбой объяснить правомочность назначения на административные должности 700 судей за последние 2 года. Об этом пишет газета «Левый берег»со ссылкой на собственные источники.

Согласно информации издания, данное представление обусловлено поступлением в комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики, который возглавляет член фракции ПР Сергей КИВАЛОВ, тематического запроса заместителя генерального прокурора Украины Рената КУЗЬМИНА.

"Левый берег" пишет, что раньше аналогичное письмо Р.КУЗЬМИН направлял спикеру Владимиру ЛИТВИНУ, однако 1 июля, после выхода из отпуска генерального прокурора Александра МЕДВЕДЬКО, "данное письмо, по имеющейся информации, было отозвано".

Как объяснили «Левому берегу» в профильном комитете, КС, в котором представление было зарегистрировано вчера, 14 июля, скорее всего не проявит активности в рассмотрении этого вопроса.

При этом издание приводит текст конституционного представления о толковании статей 102, 103, 116 Закона Украины «О судоустройстве Украины».

В нем, в частности, отмечается, что решением Конституционного Суда Украины №1-рп/2007 от 16.05.07 признано неконституционным положение части 5 статьи 20 Закона Украины «О судоустройстве Украины» о назначении судей на административные должности и их освобождении от административных должностей Президентом Украины. Конституционный Суд Украины отметил, что вопросы о назначении на должность председателя, заместителя председателя суда и освобождение его с этой должности (кроме административных должностей в Верховном Суде Украины) должны быть урегулированы в законодательном порядке, и рекомендовал Верховной Раде Украины безотлагательно урегулировать эти вопросы именно путем принятия соответствующего закона.

Однако Верховная Рада Украины до сих пор не приняла ни одного закона, который бы регулировал отмеченные вопросы, подчеркивают авторы представления.

Пользуясь этим, отмечают депутаты, Совет судей Украины 31 мая 2007 года принял решение №50 «О назначении судей на административные должности в судах общей юрисдикции и освобождении от этих должностей», которым определила, что именно он является единственным полномочным субъектом осуществления функций назначения и освобождения судей с административных должностей.

Таким образом, отмечается в представлении депутатов, "за более чем два года Совет судей Украины незаконно назначил на административные должности председателей судов и их заместителей больше 700 судей. Получив таким образом противоправный статус руководителей, эти судьи принимают решения, которые относятся к компетенции председателей судов и их заместителей, и осуществляют административное руководство судами, получая за это заработную плату из государственного бюджета Украины".

"Нелегитимно назначенные председатели местных судов осуществляют организационное руководство деятельностью суда, издают приказы и распоряжения, принимают на работу и увольняют работников аппарата суда, присваивают им ранги государственных служащих, применяют в отношении них поощрения и дисциплинарные взыскания, представляют возглавляемые ими суды в отношениях с другими органами государственной власти, органами местного самоуправления, гражданами и организациями и безосновательно осуществляют другие предусмотренные законом полномочия. Кроме того, они рассматривают заявления об отводе судей, а председатели апелляционных судов еще и выносят постановления о наложении ареста на корреспонденцию и снятие информации с каналов связи, отменяют и изменяют постановления по делам об административных правонарушениях", - подчеркивают депутаты в обращении к КС.

Согласно их информации, "наделение себя несвойственными полномочиями по назначению судей на административные должности и освобождение от этих должностей Совет судей Украины оправдывал тем, что 1 июня 2007 года истекали полномочия более 300 председателей и заместителей председателей судов общей юрисдикции, и промедление с назначением судей на вакантные должности до законодательного урегулирования этого вопроса якобы могло привести к «дестабилизации судебной системы, осложнениям в организационном руководстве деятельностью судов, а, следовательно, — к ухудшению состояния правосудия в государстве и защиты конституционных прав и свобод человека и гражданина». Однако, эти доводы не могут быть оправданием для незаконных действий, к которым прибег Совет судей Украины", отмечают авторы представления.

Они отмечают, что законом предусмотрен четкий порядок замещения судей, которые занимали административные должности. Так, в соответствии с требованиями ч.7 ст.20 Закона Украины «О судоустройстве Украины», в случае истечения полномочий судьи, который занимал административную должность, его обязанности на основании стст. 24, 28, 29, 41, 42 Закона Украины «О судоустройстве Украины» исполняют соответственно: первый заместитель председателя, заместитель председателя или старший по возрасту судья, о чем они обязаны издать соответствующий приказ в суде.

Поэтому ссылка на то, что решение №50 от 31 мая 2007 года «О назначении судей на административные должности в судах общей юрисдикции и освобождение от этих должностей» якобы направлено на стабилизацию судебной системы, "является необоснованным и противозаконным", - отмечают авторы представления.

С учетом изложенного, авторы представления просят "предоставить официальное толкование положениям статей 102, 103, 116 Закона Украины «О судоустройстве Украины», разъяснив, имеет ли Совет судей Украины законные полномочия по назначению судей на административные должности в судах и освобождению их с этих должностей".