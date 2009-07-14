Винский говорит, что Лозинского в список БЮТ вписала сама Тимошенко

Председатель Центрального оргкомитета народно-патриотического объединения “За демократию и справедливость” Иосиф ВИНСКИЙ заявляет, что решение о включении бывшего народного депутата Виктора ЛОЗИНСКОГО в список БЮТ на парламентских выборах 2007 года приняла лично лидер блока Юлия ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом И.ВИНСКИЙ сказал сегодня на пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистов.

По словам И.ВИНСКОГО, к кандидатуре В.ЛОЗИНСКОГО были замечания со стороны партийной организации. Кроме того, И.ВИНСКИЙ утверждает, что три недели лично не соглашался на включение В.ЛОЗИНСКОГО в списки БЮТ.

“Решение о включении в список ЛОЗИНСКОГО - это решение лично ТИМОШЕНКО”, - сказал он.

И.ВИНСКИЙ отметил, что только суд может решить, был ли В.ЛОЗИНСКИЙ виновным в совершении преступления.

“Есть резонансное событие, погиб человек, и есть государственные институты, которые обязаны провести соответствующие процедуры, и только после решения суда можно говорить, виновен или нет человек. Но если все факты, о которых говорили, подтвердятся, это будет один из самых позорных фактов в истории Украины. Так не может вести себя народный депутат”, - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 16 июня вследствие столкновения с В.ЛОЗИНСКИМ, тогдашним прокурором Голованевского района Кировоградской области Евгением ГОРБЕНКО и начальником милиции этого же района Михаилом КОВАЛЬСКИМ на территории охотничьего хозяйства в Кировоградской области погиб 53-летний местный житель Валерий Олийнык.

По этому факту Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело согласно ч.2 ст.121 “Умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное способом, имеющем характер особых пыток, или совершено группой лиц, а также с целью запугивания потерпевшего или других лиц, или совершено по заказу, или повлекшем смерть потерпевшего”.

3 июля Верховная Рада приняла постановление о прекращении депутатских полномочий В.ЛОЗИНСКОГО.

В тот же день в связи с расследованием уголовного дела о гибели В.Олийныка СБУ во исполнение поручения Генпрокуратуры объявила В.ЛОЗИНСКОГО в розыск.