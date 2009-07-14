У Тимошенко сегодня - настоящий праздник, у Зварича - еще нет

В Киеве в Международном выставочном центре началось торжественное собрание по случаю 10-летия партии «Всеукраинское объединение «Батьківщина».

Как передает корреспондент УНИАН, открывая собрания, лидер ВО «Батьківщина», премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО отметила, что сегодня происходит мероприятие, являющееся настоящим праздником для всех членов партии. Она подчеркнула, что на собрание приглашены духовные лидеры нашей страны, депутаты, министры.

Кроме того, участие в торжественном собрании принимают 6 тысяч делегатов со всех регионов Украины.

Мероприятие открылось Духовным гимном Украины в исполнении народной артистки Украины Нины МАТВИЕНКО и хора.

Во время торжественного собрания не планируется вручать билеты новым членам партии.

Ранее предполагалось, что партийный билет на сегодняшнем мероприятии может получить народный депутат Роман ЗВАРИЧ, который написал заявление о выходе из партии «Наша Украина» и вошел в партию «Батьківщина».

В то же время корреспонденту УНИАН в БЮТ не подтвердили, что Р.ЗВАРИЧ сегодня получит партийный билет.