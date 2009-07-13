Яценюк требует включить новую систему «Рада»

Народный депутат, лидер «Фронта перемен» Арсений Яценюк требует включить модернизированную систему «Рада», не позволяющую народному депутату голосовать за других.

Об этом он заявил сегодня в интервью журналистам, сообщили УНИАН в пресс-службе “Фронта перемен”.

“Почему БЮТ не проголосовал за внесенное ЯЦЕНЮКОМ постановление, которое обязывало всех народных депутатов голосовать исключительно лично и включить разработанную мной систему «Рада», не дающую возможности устраивать парламентские гонки – «кто быстрее нажимает на кнопки?!», – отметил он.

А.ЯЦЕНЮК напомнил, что новая система для голосования полностью подготовлена к работе, но депутаты почему-то отказываются от ее эксплуатации.

«Сегодня один народный депутат Украины успевает проголосовать как минимум шестью карточками. Из 150 депутатов БЮТ приходит, как правило, 30-40, и они как раз успевают сделать так, что, по данным письменной регистрации, их коллеги-избранники якобы присутствуют в зале», – заявил лидер «Фронта перемен».

Кроме того, А.ЯЦЕНЮК требует от Верховной Рады предоставить информацию относительно выполнения распоряжения о порядке начисления народным депутатам заработной платы, которое он подписал, состоя в должности главы парламента. Согласно этому распоряжению, депутаты не получают зарплату за пропущенные пленарные заседания.

Также А.ЯЦЕНЮК сообщил, что он лично, когда получает заплату, проверяет, не были ли учтены ему те дни, когда он пропускал заседания из-за работы в округах.

По словам лидера «Фронта перемен», он считает пребывание в заблокированном сейчас парламенте бесполезной тратой времени. «Я езжу к людям. Это моя работа как народного депутата, это мои непосредственные обязанности. Не сидеть свиньям хвосты крутить в заблокированной Верховной Раде и, простите, клеить там дурачка – там клоунов хватает, – а поехать к людям», – добавил он.

Как напомнили в пресс-службе, 25 января 2008 года А.ЯЦЕНЮК, будучи председетелем Верховной Рады, подписал распоряжение, которое предусматривает начисление зарплаты народным депутатам лишь на основе письменной регистрации.

6 марта 2009 года А.ЯЦЕНЮК зарегистрировал проект постановления об обеспечении функционирования модернизированного программно-технического комплекса-системы «Рада-3» (№ 4173).