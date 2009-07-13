Ющенко уже готов распустить ВР, лишь бы основания были
Ванникова о намерениях Президента
|Ирина Ванникова
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА сегодня на брифинге.
«Президент готов принять решение относительно существования действующего парламента при условии наличия предусмотренных законом оснований», - сказала она.
И.ВАННИКОВА отметила, что по мнению главы государства, сегодня парламент должен заниматься вопросом создания эффективной парламентской коалиции, отсутствие которой привело к очередной парламентской блокаде.
«Ключ к разрешению парламентского кризиса находится в здании по улице Грушевского», - сказала она. По словам И.ВАННИКОВОЙ, если понимание не будет найдено и в дальнейшем, Президент будет рассматривать решение относительно роспуска парламента.