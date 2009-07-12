Томенко предлагает с желающих идти в Президенты брать по 10 млн. грн

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО предлагает увеличить до 10 млн. грн. денежный залог для регистрации кандидатов в Президенты.

Об этом он сообщил сегодня корреспонденту УНИАН.

По словам Н.ТОМЕНКО, в Украине, наконец, должны состояться настоящие европейские, демократические и цивилизованные президентские выборы, а не шоу “политических нарциссов и неудачников”.

“Сегодня понятно, что президентские выборы, исходя из заявлений возможных участников избирательной гонки, могут превратиться не в соревнование стратегий развития страны и профессиональных команд, а в шоу политических нарциссов”, - сказал он. Н.ТОМЕНКО заметил, что этому способствует так называемая упрощенная процедура регистрации кандидатов в Президенты, которая, по действующему закону, предусматривает залог в размере 500 тыс. грн. и сбор 500 тыс. подписей, а согласно законопроекту, принятому в первом чтении, лишь залог в 0,5 млн. грн.

Н.ТОМЕНКО сообщил, что в связи с этим он внес поправку в принятый в первом чтении законопроект относительно изменений к Закону “О выборах Президента Украины”, согласно которой предусматривается увеличение денежного залога до 10 млн. грн. “Эта норма будет подсказывать бизнесменам, что нужно поддерживать лишь тех кандидатов, у которых есть настоящая стратегия развития страны, антикризисная программа и профессиональная команда”, - сказал он.

Кроме того, убежден заместитель председателя ВР, если у некоторых желающих принять участие в президентской гонке отсутствует здравый смысл, то именно эта норма подтолкнет их не принимать участия в выборах. В противном случае, добавил он, количество кандидатов в Президенты может достигнуть 50 человек.

“Я сделаю все, чтобы убедить фракции парламента принять эту поправку, чтобы все кандидаты были более ответственными”, - подчеркнул Н.ТОМЕНКО.