Российские байкеры проехали по Севастополю с подарком Путина

Около 30 тысяч человек собрались сегодняшней ночью в Севастополе, в районе 17-м км Ялтинской трассы, на открытии XIII международного байк-шоу «Ночные волки».

Как передает корреспондент УНИАН, для участия в мероприятии прибыли от одной до полутора тысяч байкеров из Украины, России, Беларуси, Молдовы и ряда стран "дальнего зарубежья".

Церемония открытия байк-шоу началась в 19.00 на промышленной площадке-карьере Балаклавского рудоуправления у горы Гасфорт.

В церемонии также приняли участие представители руководства Севастопольской горгосадминистрации, Севастопольского горсовета, Балаклавской райгосадминистрации.

До полуночи на специально оборудованной сцене выступали группы «Мордор», «Монгол Шуудан» и «Пилот».

Кульминационная часть, посвященная 65-летию освобождения Города-героя Севастополя от фашистских захватчиков, - спектакль с использованием трюковых, технических, музыкальных, видео- и киноэффектов, лазерной анимации - началась ровно в полночь.

Специальное шоу продемонстрировали члены мотоклуба «Ночные волки» во главе с президентом клуба Александром ЗАЛДОСТАНОВЫМ («Хирург»). Затем шоу-программа продолжилась с участием групп «Алиса» и «Корсика».

Сегодня, как передает РИА "Новости", колонна байкеров проехала по центру Севастополя для возложения цветов на Аллее героев и памятнику адмиралу Нахимову. Колонну возглавил Хирург с закрепленным на мотоцикле российским флагом, подаренным ему перед отъездом в Севастополь премьер-министром РФ Владимиром Путиным (Путин 7 июля побывал в московской штаб-квартире "Ночных волков").

Вечером начнется шоу-программа с участием известных рок-групп.

Как сообщал УНИАН, ранее подобные фестивали проходили в Калининграде (Россия).