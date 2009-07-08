Тема вступления Украины в НАТО снята на 10-15 лет?

После визита Президента США Барака ОБАМЫ в Москву вопрос о расширении НАТО за счет Украины и Грузии на ближайшие 10-15 лет снят. Такое мнение в комментарии корреспонденту УНИАН в Москве высказал директор Международного центра политической экспертизы (РФ) Евгений МИНЧЕНКО. (См. "Визит Обамы в Москву: станет ли Украина разменной монетой?" ).

«Я думаю, что тема расширения НАТО за счет Украины и Грузии на ближайшие 10-15 лет снята. Причем, в этом не было достигнуто специальной договоренности – это нечто, что произойдет само собой», - сказал Е.МИНЧЕНКО.

Он отметил, что в системе внешнеполитических приоритетов для США номер один – это Иран, номер два – это Афганистан, номер три – Северная Корея, номер четыре - Ирак и так далее.

«Сейчас Штаты сосредоточатся на более важных проблемах и в меньшей степени будут заниматься теми проектами, в которые вкладывала много энергии администрация Джорджа БУША, но которые оказались безуспешными, в частности это касается расширения НАТО на Восток», - считает эксперт.

Кроме этого, он отметил, что результатом визита Б.ОБАМЫ в Москву стало то, что изменилась тональность в отношениях между двумя странами - стороны отошли от риторики «холодной войны».

По словам Е.МИНЧЕНКО, Россия пошла очень серьезно на встречу США по Афганистану, позволив транзит военных грузов через свою территорию.

«Это и в национальных интересах России. Если американцы потерпят поражение в Афганистане, то Россия получит натиск талибов на стратегически важные для Москвы страны Средней Азии, где расположены запасы углеводородов. Афганистан - та точка, где РФ и США заинтересованы сотрудничать», - сказал Е.МИНЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 6-8 июля Б.ОБАМА пребывал с официальным визитом в РФ.