Визит Обамы в Москву: станет ли Украина разменной монетой?

Первый визит в Москву Барака Обамы в качестве президента США привлек внимание всей мировой общественности. Еще бы, ведь главной темой российско-американского диалога стала подготовка нового соглашения по сокращению ядерных вооружений. Старый договор по стратегическим наступательным вооружениям, или проще говоря СНВ-1, истекает уже в декабре этого года. Поэтому подписанный в Кремле Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым рамочный документ по этому вопросу уже можно назвать большим успехом.

«Каждая сторона будет сокращать и ограничивать свои стратегические и наступательные вооружения таким образом, чтобы через 7 лет после вступления в силу Договора и в дальнейшем предельные уровни для стратегических носителей лежали бы в пределах 500-1100 единиц и для связанных с ними боезарядов в пределах 1500-1675 единиц», - говорится в документе.

Лидеры США и РФ задали параметры нового договора и заявили о готовности продолжить процесс разоружения. Как прогнозируют российские эксперты, при наличии воли президентов новый договор по СНВ между Россией и Штатами может быть готов и подписан уже к концу года.

Российские дипломаты поспешили похвастать фактом, что в этом рамочном соглашении пункт о СНВ идет фактически в привязке с понятием стратегических оборонительных вооружений, то есть набивших России оскомину американских ПРО в Восточной Европе. Однако Барак Обама сразу понизил градус восторженности этим «успехом», заявив, что увязку ПРО и СНВ не считает правильной, так как противоракетная оборона все равно не защитит Америку от мощного ракетного арсенала России. Посему этот вопрос еще придется обсуждать.

Подписание документа о транзите военных грузов США через Россию в Афганистан успехом назвали обе стороны. При чем в данном случае речь не идет об уступках какой-то из сторон. Логика и взаимовыгода соглашения очевидна. Если американцы потерпят поражение в Афганистане, стратегически важные для Москвы страны средней Азии, где расположены запасы углеводородов, окажутся под натиском талибов. Чего России совсем не надо.

Правда, более откровенен в этом вопросе был Обама. Он заявил, что данное соглашение позволит США сэкономить время и ресурсы при поддержке американских военных в Афганистане.

В целом, как считают российские эксперты, хотя спектр подписанных договоренностей не сильно впечатляет, главное, что России и США наконец удалось отойти от риторики холодной войны.

Несмотря на то, что тема Украины не стояла на повестке дня, вопрос взаимодействия на постсоветском пространстве не остался без внимания лидеров двух стран. За время пребывания в Москве президент США Барак Обама дважды упомянул об Украине: выступая перед российскими студентами, он напомнил о вкладе СССР и, в частности, Украины в победу в Великой Отечественной войне и заявил, что Америка никогда не будет навязывать другой стране какую-то систему безопасности.

- Если какая-то страна хочет стать членом НАТО, то большинство населения этой страны должны на это согласится, она должна содействовать миссиям Альянса и осуществить реформы, - сказал американский президент.

Далее его высказывания то ли из-за нежелания акцентировать внимания на острых вопросах, то ли из-за сложностей формулировок стали очень обтекаемы. По мнению главы Белого дома, государства должны иметь возможность выбирать своих лидеров, иметь устойчивые границы и независимую внешнюю политику.

- Любая система, которая отказывается от таких прав на границы и так далее, приведет к анархии и это включает такие страны как Грузия и Украина, - сказал президент США.

Примечательно, что после встречи высокого гостя с премьер-министром РФ Владимиром Путиным замглавы аппарата правительства РФ Юрий Ушаков заявил, что Обама пообещал учитывать интересы РФ на постсоветском пространстве.

Так ли это на самом деле, пресса может только догадываться - встреча американского лидера с российским премьером проходила за закрытыми дверями.

Однако посол Украины в РФ Константин Грищенко заявил, что диалог России и США относительно Украины должен учитывать интересы официального Киева.

- Конечно, могут обсуждаться и другие темы в контексте обмена мнениями, информацией, но есть принципиальная позиция нашего государства, и думаю, ее должны разделять и те, кто имеют с нами дела, что украинские вопросы будут решать в Украине украинские политические лидеры на основании мандата, полученного от украинского народа», - отметил в комментарии УНИАН Константин Грищенко, добавив что речь идет «об обеспокоенности, чтобы не обсуждали что-то, что может представлять угрозу нашим интересам».

Так или иначе, но все-таки складывается впечатление, что в системе внешнеполитических приоритетов США Украина может стать «разменной монетой», которой готовы будут пожертвовать ради налаживания отношений с более важным партнером. Очевидно и то, что сегодняшнее руководство Белого дома в ближайшем будущем станет меньше уделять внимания провалившимся политически проектам администрации Джорджа Буша. В частности это касается расширения НАТО на Восток.

- Думаю, тема расширения НАТО за счет Украины и Грузии на ближайших 10-15 лет снята. Причем в этом не было достигнуто специальной договоренности – это нечто, что произойдет само собой,- сказал УНИАН Евгений Минченко, генеральный директор Международного института политической экспертизы (РФ).

Впрочем, говорить о какой-то особой стратегии президента Обамы на постсоветском пространстве было бы преждевременным.

- Барак Обама готов пожертвовать малым ради большого – получить от России уступки в неких стратегических вопросах, которые волнуют США в обмен на тактические сиюминутные уступки на постсоветском пространстве. Украина - не фундамент отношений между РФ и США – полагает директор Информационно-аналитического центра МГУ Алексей Власов. – Однако говорить об однозначной готовности Обамы пойти на компромисс с Россией и в каком лагере окажется Украина – в российском или западном - рано. Еще полгода-год потребуется новой администрации, чтобы сформировать повестку дня на постсоветском пространстве.

Эксперт полагает, что уже бывшие оппоненты или новые друзья сегодня пока только «прощупывают» друг друга. Но уже через год этот вопрос наверняка будет окончательно определен.

Украине, чтобы избежать участи объекта влияния больших стран, потребуется как минимум политическая консолидация внутри страны.

Роман Цимбалюк, Москва