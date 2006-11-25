Миллионная прихоть гламурной Богатыревой (фото)

Если бы ТаблоID составлял рейтинг пижонов Верховной Рады, то на первых его позициях обязательно очутилась бы главная "региональная" дама парламента Раиса Богатирева.

Это или не единственная женщина в команде мужчин Виктора Януковича, которая уже не раз оказывалась в центре внимания ТаблоID, преимущественно благодаря своему гардеробу.

Ведь Раиса Васильевна не отказывает себе в дорогих модных брендах - меняет “Гуччи” на “Луи Виттон”, а “Луи Виттон” – на “Шанель”.

Но в этот раз речь пойдет не о банальном шмотье или аксессуарах. Журналистам ТаблоID удалось зафиксировать кое-что более интересное – невероятно модное и в самом деле пижонское авто Богатиревой.

Увидев такую машину, большинство автолюбителей восторженно вздохнет, а у кого-то непременно потечет слюнка.

Богатирева ездит на Porsche Cayenne Turbo темно-вишневого цвета. На эту "куколку" со скромным депутатским номером "67" уже давно охотился ТаблоID. Однако "поймать" ее удалось лишь недавно.

На прошлой неделе машина "регионалки" подкатила к одному незаметному дому на одной из центральных улиц Киева. Богатирева вышла из своего авто и в сопровождении водителя зашла в подъезд. Именно в этот момент нам и удалось сделать несколько фото.

Буквально каждая секунда фотосессии, как оказалось впоследствии, была на вес золота. Ведь уже за минуту водитель Богатиревой вышел из дома, сел в машину и поехал прочь.

На фото авто депутата выглядит так, будто только сошло с конвеера. Пройти мимо четырехколесного друга Богатиревой тоже невозможно – оно просто сверкает шиком.

Но еще болеьше поражает цена такой машины.

В киевском салоне "Порше" нам сообщили, что Porsche Cayenne Turbo стоят около миллиона гривен!

И это без страховки и госпошлины в пенсионный фонд, что составит еще 100 тысяч гривен!

"Цена такого автомобиля составляет 140-150 тысяч евро. При этом уже все квоты на этот год мы продали, так что в наличии таких автомобилей у нас нет, ожидайте в следующем году", - сказал TabloID консультант в салоне "Порше".

Обычно Porsche Cayenne идет в базовой комплектации с объемом двигателя 3,2 литра. Однако у Богатиревой не просто авто, а настоящий зверь – объем двигателя составляет 4,5 литра!

Добыв такую дичь, ТаблоID решил получить комментарий самой Богатиревой относительно ее авто. Однако все наши попытки узнать, откуда же у Раисы Васильевны появилась такая машина и сколько она за нее выложила (ведь депутатская зарплата явно не "потянет" такую дорогую безделушку), нам не удалось.

Пресс-секретарь "регионалки" перенаправила нас к помощнице Богатиревой - Людмиле, поскольку сама на то время находилась в командировке.

Выслушав нашу просьбу, Людмила охотно согласилась помочь взять комментарий.

Однако когда журналисты ТаблоID связались с ней в следующий раз, помощница депутатки попросила перезвонить позже. Так повторялось несколько раз, а закончилось фактически отказом.

"Раиса Васильевна заболела и будет аж на следующей неделе", - сказала нам ее помощница и повесила трубку.

Однако уже на следующий день Богатирева, живая и здоровая, давала пресс-конференцию...