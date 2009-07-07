ФПУ отправила Тимошенко свои идеи относительно новых налогов

Федерация профсоюзов Украины предлагает Кабинету Министров, Министерству финансов и Государственной налоговой администрации доработать проект Стратегии реформирования налоговой системы страны.

Об этом УНИАН сообщили в медиа-центре ФПУ.

«Федерация профсоюзов Украины поддерживает необходимость принятия Стратегии реформирования налоговой системы Украины, однако считает, что некоторые положения данного документа являются неприемлемыми и подлежат изъятию из-за того, что они направлены на увеличение налоговой нагрузки на доходы физических лиц и могут вызвать социальное напряжение в обществе», – говорится в сообщении.

В частности, речь идет о повышении ставки налога с доходов физических лиц, недопущении отмены значительной части налоговых льгот, введении налога на недвижимость (без указания необлагаемой части недвижимости), безосновательном вмешательстве в процесс реформирования системы социального страхования.

ФПУ направила по этому поводу свои замечания и предложения.

Справка УНИАН. В настоящее время правительство разрабатывает проект Стратегии реформирования налоговой системы Украины, рассчитанной на период до 2018 года. Основным разработчиком документа выступает Министерство финансов.