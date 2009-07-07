Ющенко прийдет на заседание Совета доноров Счета ядерной безопасности
08:45, 07 июля 2009Политика
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В гостинице Radisson SAS
Сегодня в 14.00 Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО примет участие в заседании Совета доноров Счета ядерной безопасности.
Как сообщает пресс-служба Президента, заседания состоится в рамках выполнения положений Меморандума о взаимопонимании между правительством Украины и правительствами стран «Большой семерки» и Комиссией Европейского сообщества по закрытию Чернобыльской АЭС.
Заседание состоится в гостинице «Radisson SAS.
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