Фракция Регионов не поддержит президентский закон про Голодомор

Заместитель председателя парламентской фракции Партии регионов Евгений КУШНАРЁВ считает, что в законе о признании Голодомора 1932-1933 годов нецелесообразно предусматривать административную или уголовную ответственность за высказывания, отрицающие существование в Украине Голодомора.

Об этом он заявил во время Интернет-конференции.

По его словам, попытки ввести административную или уголовную ответственность - «это возвращение к временам, когда людей осуждали за антисоветскую пропаганду». По мнению депутата, нельзя судить людей за то, что у них другое мнение. Он считает, что может быть только моральная ответственность.

По словам Е.КУШНАРЁВА, в законопроекте, предложенном представителями фракции Партии регионов, отмечено, что публичные заявления, отрицающие существование в Украине Голодомора «является надругательством над памятью миллионов погибших». «Но это моральная норма», - отметил он.

Е.КУШНАРЁВ отметил, что фракция против использования в вопросе Голодомора 1932-1933 годов термина геноцид. По его словам, геноцид - это явление, когда уничтожаются люди по национальному, расовому или религиозному признаку. Он считает, что в Украине было уничтожение людей разных национальностей и различных вероисповеданий. По словам депутата, речь идет о «преступлении сталинского режима против людей». Е.КУШНАРЁВ подчеркнул, что фракция поддержит собственный законопроект, а не президентский.

Как сообщал УНИАН, 2 ноября Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО внес на рассмотрение Верховной Рады проект Закона «О Голодоморе 1932-1933 годов в Украине», определив его как безотлагательный для внеочередного рассмотрения. Законопроектом предлагается признать, что Голодомор 1932–1933 годов в Украине является геноцидом украинской нации. Также, согласно законопроекту, "публичное отрицание Голодомора 1932–1933 годов в Украине является надругательством над памятью миллионов жертв Голодомора, унижением достоинства Украинского народа и запрещается”.

16 ноября В.ЮЩЕНКО обратился к народным депутатам Украины с призывом поддержать этот проект закона.

17 ноября Верховная Рада отложила рассмотрение законопроекта о признании голодомора 30-х годов «геноцидом украинского народа».

Сегодня председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ сообщил, что на следующей пленарной неделе (28 ноября – 1 декабря) парламент рассмотрит внесенный Президентом законопроект «О Голодоморе 1932-1933 годов в Украине».

17 ноября трое депутатов из фракции Партии регионов подали собственный законопроект “О Голодоморе 1932 – 1933 годов в Украине”. Согласно этому проекту, “Голодомор 1932–1933 годов в Украине является преступлением сталинского режима против человечества, национальной трагедией украинского народа” и “Публичное отрицание Голодомора 1932–1933 годов в Украине является надругательством над памятью миллионов жертв Голодомора, унижением достоинства Украинского народа”.