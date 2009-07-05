Ющенко хочет, чтобы правоохранители проверили российские проекты

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО намерен поручить правоохранительным органам проверить проекты и программы, которые реализует российская сторона в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО заявил сегодня журналистам в Севастополе.

«Декларировать провозглашение государства - это одно, а иметь в душе Украину – это намного сложнее, и поэтому, когда мы говорим о становлении государства, очевидно, против Украины будут десятки проектов, чтобы она не состоялась. Достаточно часто сегодня, в том числе и в российских СМИ, называют Украину или искусственным государством, или случайным государством. Убежден, что украинская нация должна твердо понимать, что ее самой прекрасной, самой милой мечтой, как любой нации, является создать собственное государство. И 18 лет назад это произошло».

В то же время, по мнению В.ЮЩЕНКО, «для того, чтобы наполнить украинское государство украинским языком, украинской историей, украинской традицией, в том числе и военной, уникальной, великой, которая создавалась на этой земле, украинской, севастопольской земле, наполнить многими атрибутами, характерными для государства, это уважаемые граждане, наша работа».

Как добавил В.ЮЩЕНКО, «то, что параллельно будут проекты против Украинского государства… - это проекты недружелюбные, и к этим проектам следует относиться, с одной стороны, консолидироваться, демонстрировать собственную, национальную солидарность, осознавать, что это проекты, которые настроены не только против государства в целом, против вас, против вашей семьи, против ваших детей. Это те проекты, которые приносят нестабильность, дрязги».

По убеждению Президента, «мудрые политики - независимо от того, представляют они большую или маленькую страну - должны заботиться о том, что в отношениях народов должны господствовать взаимопонимание, дружба, а национальная государственная политика одного и второго должна быть адресована на формирование равных принципов отношений, дружбы, понимания».

По словам главы государства, «в конечном итоге, придут мудрые политики, и дружба между соседями как одна из ключевых ценностей будет усиливаться и восстанавливаться. Поэтому, такие проекты - это не те проекты, которые хотят иметь люди. Это не те проекты, которые нужны для украинско-российских отношений, это провокации против Украины».

Как отметил В.ЮЩЕНКО, «если они граничат с законом, я просил бы, чтобы соответствующие правоохранительные органы занялись анализом соответствия деятельности этих программ, этих инициатив законам Украины. Если они противоречат законам Украины, такие проекты не должны существовать».