Медведько надеется, что сбежать за границу Лозинскому не даст... совесть

Генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО не может гарантировать, что Виктор ЛОЗИНСКИЙ, лишенный 3 июля полномочий народного депутата в связи с расследованием уголовного дела о гибели жителя Кировоградской области Валерия Олийныка, не выедет из Украины, однако надеется, что экс-депутат сам будет оказывать содействие следствию.

Об этом он заявил в интервью «Зеркалу недели» , комментируя вероятность того, что В.ЛОЗИНСКИЙ покинет страну до снятия с него депутатского иммунитета.

Генпрокурор сообщил, что гарантии, что В.ЛОЗИНСКИЙ не скроется от следствия, не существует.

«Такой гарантии нет. В силу закона мы не имеем права охранять народного депутата, наблюдать за ним и, более того, принимать какие-то меры, направленные на его удержание», - сказал А.МЕДВЕДЬКО.

При этом он допустил, что скрываться от следствия В.ЛОЗИНСКОМУ не позволит совесть.

«Думаю, что у народного депутата, который даже сам заявлял о том, что он обратился к генеральному прокурору с просьбой снять с него депутатскую неприкосновенность, имеется определенная гражданская совесть. Надеюсь, он будет находиться здесь, и сам поспособствует тому, чтобы мы объективно, всесторонне расследовали обстоятельства гибели Олийныка», - заявил генпрокурор.

При этом генпрокурор подчеркнул, что имеет все основания утверждать, что В.ЛОЗИНСКИЙ причастен к смерти В.Олийныка.

«У меня, как у генерального прокурора, на данный момент есть все достаточные основания утверждать, что и прокурор Голованевского района, и начальник районной милиции, и народный депутат причастны к смерти Валерия Олийныка, - заявил А.МЕДВЕДЬКО. - Я убежден, что В.ЛОЗИНСКИЙ причастен к этому преступлению, и он будет нести уголовную ответственность. Для того и было направлено соответствующее представление, дабы мы могли двигаться дальше в расследовании этого дела».

Как сообщал УНИАН, 53-летний В.Олийнык погиб в результате столкновения с В.ЛОЗИНСКИМ, Е.ГОРБЕНКО и М.КОВАЛЬСКИМ на территории охотничьего хозяйства в Кировоградской области 16 июня.

Вчера, 3 июля, Верховная Рада приняла постановление о прекращении депутатских полномочий В.ЛОЗИНСКОГО в соответствии с его заявлением. За данное решение проголосовали 415 народных депутатов из 444, зарегистрированных в сессионном зале.