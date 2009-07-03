Азаров прогнозирует, что ВВП Украины упадет на 23-24%

Падение ВВП Украины по итогам 2009 года может составить 23-24%.

Как передает корреспондент УНИАН, такой прогноз озвучил народный депутат Украины Николай АЗАРОВ на пресс-конференции в пятницу.

Говоря о темпах падения ВВП в первом квартале текущего года, Н.АЗАРОВ сказал: «реальное падение ВВП было большим, чем обнародованная Госкомстатом цифра, реальное падение составило около 23%». Обосновывая свой прогноз, депутат отметил, что в текущем году ожидается меньший урожай, чем в прошлом году, кроме того, в Украине наблюдаются значительные темпы падения промпроизводства на уровне 30-32%. На протяжении года, а именно в третьем квартале, Н.АЗАРОВ прогнозирует еще большее падение ВВП.

По прогнозам депутата, в 2010 году будет наблюдаться стагнация экономики Украины и по итогам года рост ВВП прогнозируется на уровне 0%.

Как сообщал УНИАН, по данным Госкомстата, падение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в первом квартале 2009 года составило 20,3%.

Ранее Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО называл прогноз падения ВВП Украины в январе-марте 2009 года на уровне 20-23%.

В начале июня т.г. Счетная палата Украины обнародовала свой прогноз падения ВВП в первом квартале – 21,2%.

Госбюджет 2009 г. рассчитан, исходя из таких прогнозных макропоказателей на 2009 год: рост ВВП – 0,4%, номинальный ВВП – 1,062 трлн. грн., инфляция – 9,5%, индекс цен производителей – 12%.