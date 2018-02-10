Адвокаты обжалуют решение суда об аресте Шепелева

Сторона защиты считает решение суда незаконним и необоснованным.

Адвокаты будут подавать апелляцию на решение Печерского районного суда Киева о взятии под стражу бывшего народного депутата Александра Шепелева.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сказал адвокат Денис Аникин после принятия судом решения о взятии экс-депутата под стражу до 8 апреля.

"Мы будем подавать апелляцию. Мы считаем его (решение суда - УНИАН) абсолютно незаконным, необоснованным. Мы это доказывали в суде. Мы считаем это давлением со стороны военной прокуратуры", - заявил Аникин.

"Мы обосновывали свои доводы и соответствующими документами, которые суд фактически не принял во внимание", - заявил адвокат.

Он утверждает, что дело имеет все признаки политического преследования.

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Также защитник Шепелева добавил, что суд не принял доводы стороны защиты о необоснованности подозрения и о недопустимости доказательств прокуратуры.

Как сообщал УНИАН, следственный судья Печерского райсуда удовлетворила ходатайство Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины и избрала меру пресечения в виде содержания под стражей Шепелеву до 8 апреля 2018 года.

Напомним, прокуратура в своем ходатайстве об избрании меры пресечения в виде ареста без определения залога отмечает, что Шепелев "подозревается в хищении госимущества, легализации данного имущества, служебном подлоге, а также организация угон автомобиля". Также, по утверждению прокуратуры, в данном уголовном производстве "установлены доказательства о сотрудничестве Шепелева с ФСБ Российской Федерации, направленные против безопасности Украины, против национальной безопасности, а также экономической безопасности Украины".

27 декабря 2012 года он был объявлен в международный розыск. 5 июля 2013 года его задержали в Венгрии и по результатам проведения процедуры экстрадиции 26 марта 2014 года доставили в Украину.

Однако 6 июля 2014 года Шепелев сбежал из-под стражи, в тот же день его объявили в международный розыск, а суд избрал в отношении него меру пресечения в виде содержания под стражей.

Правоохранительные органы РФ 19 марта 2015 года задержали Шепелева на территории Московской области. На основании ходатайства Генеральной прокуратуры Украины компетентные органы РФ в марте 2015 года начали экстрадиционную проверку по выдаче Шепелева украинской стороне.

8 февраля 2018 года экс-депутат был задержан в Киевской области сотрудниками Службы безопасности Украины. При себе у него было обнаружено удостоверение сотрудника так называемого «министерства государственной безопасности ДНР».

Ранее судья Литвинова приняла решение о проведении заседания в закрытом режиме.

Главная военная прокуратура просила суд о закрытом режиме рассмотрения, поскольку во время представления ходатайства об избрании меры пресечения Шепелеву речь пойдет о соучастниках преступления, которое ему инкриминируется. «Если мы рассекречиваем - это будет очень плохо для досудебного расследования. То есть, есть другие подозреваемые, которые находятся в розыске», - сказал прокурор Руслан Кравченко.