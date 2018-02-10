Суд отказал защите экс-нардепа Шепелева в отводе следственного судьи

Определение обжалованию не подлежит. Сторона защиты утверждала, что судья Литвинова находится под давлением.

В Печерском районном суде Киева стороне защиты бывшего народного депутата Александра Шепелева отказано в ходатайстве об отводе следственного судьи Ирины Литвиновой, которая в закрытом режиме рассматривает избрание меры пресечения экс-депутату.

Как передает корреспондент УНИАН, рассмотрение ходатайства об отводе судьи Литвиновой рассматривал судья Вячеслав Пидпалый.

Читайте такжеОдин из защитников Шепелева угрожал оружием работнику ГПУ, адвокаты отрицают

"Судья постановил: относительно заявления защитника (Дениса) Аникина об отводе следственного судьи Литвиновой от рассмотрения ходатайства старшего следователя по особо важным делам следственного отдела управления расследования преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины Шевчука о применении меры пресечения в отношении Шепелева Александра Александровича оставить без удовлетворения", - сказал судья.

Он добавил, что постановление обжалованию не подлежит.

Сторона защиты утверждала, что судья Литвинова "находится под давлением, под влиянием правоохранительных органов".

После этого заседания в закрытом режиме по рассмотрению избрания меры пресечения Шепелеву возобновилось. Журналистов попросили покинуть судебный зал.

Как сообщал УНИАН, прокуратура в своем ходатайстве об избрании меры пресечения в виде ареста без определения залога отмечает, что Шепелев "подозревается в хищении госимущества, легализации данного имущества, служебном подлоге, а также организация угон автомобиля". Также, по утверждению прокуратуры, в данном уголовном производстве "установлены доказательства о сотрудничестве Шепелева с ФСБ Российской Федерации, направленные против безопасности Украины, против национальной безопасности, а также экономической безопасности Украины".

27 декабря 2012 года он был объявлен в международный розыск. 5 июля 2013 года его задержали в Венгрии и по результатам проведения процедуры экстрадиции 26 марта 2014 года доставили в Украину.

Однако 6 июля 2014 года Шепелев сбежал из-под стражи, в тот же день его объявили в международный розыск, а суд избрал в отношении него меру пресечения в виде содержания под стражей.

Правоохранительные органы РФ 19 марта 2015 года задержали Шепелева на территории Московской области. На основании ходатайства Генеральной прокуратуры Украины компетентные органы РФ в марте 2015 года начали экстрадиционную проверку по выдаче Шепелева украинской стороне.

8 февраля 2018 года экс-депутат был задержан в Киевской области сотрудниками Службы безопасности Украины. При себе у него было обнаружено удостоверение сотрудника так называемого «министерства государственной безопасности ДНР».

Ранее судья Литвинова приняла решение о проведении заседания в закрытом режиме.

Главная военная прокуратура просила суд о закрытом режиме рассмотрения, поскольку во время представления ходатайства об избрании меры пресечения Шепелеву речь пойдет о соучастниках преступления, которое ему инкриминируется. «Если мы рассекречиваем - это будет очень плохо для досудебного расследования. То есть, есть другие подозреваемые, которые находятся в розыске», - сказал прокурор Руслан Кравченко.