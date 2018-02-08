В Израиле внесен законопроект о признании Голодомора актом геноцида

Идея законопроекта возникла у депутата после визита в Украину в декабре 2017 года.

В Кнессет Израиля внесли законопроект, объявляющий 6 декабря официальным днем памяти жертв Голодомора и признающим голод в Украине актом геноцида.

Документ внес депутат партии Кулану Акрам Хасон, сообщает NEWSru.co.il.

В пояснениях к закону утверждается, что Голодомор был спланирован "советскими властями, чтобы нанести удар по украинской нации и украинской национальной идентичности".

Читайте такжеУкраина ожидает от Израиля признания Голодомора актом геноцида - Порошенко

В окружении депутата отметили, что идея законопроекта возникла у него после визита в Украину в рамках делагации депутатов Кнессета от комиссии по внутренним делам в декабре 2017 года.

"Депутат Хасон посетил музей Голодомора и остался под глубоким впечатлением, и это подвигло его инициировать этот закон", - заявили приближенные депутата.

Справка. В ХХ веке украинцы пережили три голодомора: 1921-1923, 1932-1933 и голод 1946-1947 годов. Однако самым масштабным был Голодомор 1932-1933 годов - геноцид украинского народа, осуществляемый тоталитарным коммунистическим режимом СССР.