КУН отрицает свою причастность к разгрому памятника Ленину

Конгресс украинских националистов (КУН) не имеет отношения к разгрому памятника Владимиру Ленину на бульваре Шевченко в Киеве. Об этом корреспонденту ЛігаБізнесІнформ заявил глава Секретариата КУН Степан Брацюнь.

"Руководящие органы КУН не принимали решения о демонтаже или повреждении памятника Ленину. Это было личное решение Николая Кохановского - члена киевской организации КУН. Мы не разделяем его поведение, поскольку уверены, что подобные действия должны совершаться в законной плоскости. Мы считаем, что есть другие методы привлечения внимания. Это акции, пикеты и обращения к власти", - отметил он.

По словам С.Брацюня, друзья Н.Кохановского рассказали о его мотивах: "Якобы, это было сделано как протест против молчания власти по невыполнению Указов Президента об увековечении жертв Голодомора".

Глава Секретариата КУН также подчеркнул, что по отношению к Н.Кохановскому будут приняты дисциплинарные меры. "Дисциплинарные меры точно будут. Мы его уже предупреждали, когда имел место подобный инцидент с памятником Петровскому. Возможно, он будет исключен из партии, возможно, будет приостановлено его членство в ней", - подчеркнул С.Брацюнь.