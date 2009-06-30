Львовская фракция БЮТ передумала идти в оппозицию

Фракция БЮТ в Львовском областном совете решила не идти в оппозицию.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее заявление было обнародовано сегодня во время пленарного заседания сессии Львовского облсовета.

В заявлении идет речь о том, что фракция БЮТ не идет в оппозицию и в дальнейшем будет поддерживать решения облсовета, направленные на социально-экономическое развитие области и на выполнение программы правительства «Украинский прорыв».

В тексте заявления, которое зачитал депутат областного совета от БЮТ Олег МОХНАЦКИЙ, в частности, отмечается: «Мы убеждены, что сегодня, во время экономического кризиса, необходимо консолидировать все силы для преодоления кризиса. Осознавая свою социальную ответственность, фракция БЮТ в Львовском областном совете отказывается даже от мысли о сведении политических счетов. Поэтому БЮТ в Львовском облсовете не идет в оппозицию. Мы понимаем, что без нашего активного участия робота областного совета будет парализована».

Также авторы заявления требуют от фракции «Наша Украина» в облсовете прекратить практику голосования чужими карточками и «привести в соответствие с законом состав этой фракции».

В свою очередь, представитель фракции «Наша Украина» Олег ПАСКА выступил с заявлением, в котором содержится требование к БЮТ извиниться за безосновательные обвинения и оскорбления в адрес всего депутатского корпуса, который в ходе сессионного заседания 23 июня председатель облорганизации партии «Батькивщина» Иван ДЕНЬКОВИЧ назвал «площадкой для решения личных вопросов».

«Если извинений не будет, «Наша Украина» оставляет за собой право подать в суд за оскорбление чести и достоинства депутатов областного совета», - отмечено в заявлении «Нашей Украины».

Как сообщал УНИАН, 23 июня на сессии Львовского облсовета председатель фракции БЮТ, заместитель председателя областного совета Людмила КОЗАК сделала заявление о переходе фракции в оппозицию.

«Фракция БЮТ всегда выступала за единство, мы первыми никогда не нарушали договоренностей. В связи с ситуацией, сложившейся в Львовском областном совете, а мы были свидетелями, что в Львовском областном совете образовалось большинство против БЮТ, поскольку наших голосов не хочет никто слышать, мы после длительных дебатов приняли решение идти в оппозицию и работать в режиме оппозиции», - заявила Л.КОЗАК.

25 июня в ходе пребывания во Львове премьер-министр Украины, лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что она против перехода фракции БЮТ в Львовском областном совете в оппозицию.

В комментарии УНИАН народный депутат, председатель Львовской областной организации партии «Батькивщина» И.ДЕНЬКОВИЧ заявил, что «слово лидера партии – закон для фракции и партийной организации».