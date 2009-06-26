Ющенко: правоохранительные органы полностью подконтрольны Тимошенко

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что Блок Юлии Тимошенко на сегодня нельзя «соединять с понятием демократии».

Об этом глава государства сказал в интервью «5-му каналу», отвечая на вопрос, насколько нейтральны на президентских выборах будут правоохранительные органы.

«Я бы не говорил лишь о поведении милиции, речь идет о поведении самого правительства, самого премьер-министра», - отметил В.ЮЩЕНКО.

Президент подчеркнул, что в настоящее время «исполнительная власть не исповедует принципы, присущие демократическому строю». «Когда мы говорим о правительстве, о ведущей провластной партии БЮТ, я думаю, что невозможно эту силу соединять с понятием демократии», - отметил В.ЮЩЕНКО.

Он подчеркнул, что сегодня правоохранительные органы полностью подконтрольны премьер-министру. «И как они себя сегодня ведут, это поведение не достойное ни министра, ни демократической власти», - сказал Президент.

«Так не должно быть при демократическом правительстве, это не демократия, когда забивают человека до смерти только из-за того, что он зашел к юному латифундисту из БЮТ в народный лес», - отметил глава государства. Он также считает не демократией то, что сегодня тысячи гектаров земли на Киевщине «разграблены этой политической силой».

Он также обвинил БЮТ в том, что он «творит безобразия».

«Эта политическая сила голосует, избирает прокурора, владеет неприкосновенным мандатом, творит безобразия, представляет власть. Это не та политическая сила, которая отстаивает демократию», - подытожил В.ЮЩЕНКО.

В то же время, он отметил, что не хочет оппонировать БЮТ, а просто хочет, чтобы общество открыло глаза.