Новый посол России будет влиятельнее, чем Черномырдин

Назначение Михаила ЗУРАБОВА Чрезвычайным и Полномочным послом Российской федерации засвидетельствует, что Москва больше не будет разговаривать с Украиной на дипломатическом языке.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение сегодня на пресс-конференции выразил директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор НЕБОЖЕНКО.

Он отметил, что назначение М.ЗУРАБОВА послом в Украине может принести много проблем. “Это свидетельствует о том, что Москва больше не намерена разговаривать на дипломатическом языке с Украиной, а будет разговаривать на каком-то другом – языке спецопераций, информационных войн и тому подобное”, - сказал В.НЕБОЖЕНКО.

С другой стороны, он допустил, что российское руководство таким образом, возможно, взяло паузу для формирования новой стратегии публичных отношений с Украиной. В этом случае М.ЗУРАБОВ, по мнению эксперта, “будет одним из элементов формирования этой новой стратегии”.

По словам директора киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаила ПОГРЕБИНСКОГО, возможное назначение М.ЗУРАБОВА послом РФ - “не случайно”. Новый представитель Кремля очень близок к нынешнему российскому Президенту Дмитрию МЕДВЕДЕВУ и премьер-министру Владимиру ПУТИНУ, поэтому эксперт допускает, что этот человек даже влиятельнее на поле украинско-российских отношений, чем его предшественник Виктор ЧЕРНОМЫРДИН.

Вместе с тем, М.ПОГРЕБИНСКИЙ считает, что до проведения президентских выборов в Украине ожидать от М.ЗУРАБОВА “активных проявлений” не стоит.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 26 июня, руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Украины Василий КИРИЛИЧ информировал, что в МИД поступил запрос на получение агремана относительно нового посла России в Украине М.ЗУРАБОВА.