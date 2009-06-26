Кабмин внес в ВР кандидатуру на должность председателя Гостелерадио
12:47, 26 июня 2009Политика
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Кресло вакантно с мая 2008 года
|Олег Наливайко
Соответствующий проект постановления КМУ зарегистрирован в Верховной Раде Украины.
Справка УНИАН. Должность председателя Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины вакантна с мая 2008 года после того, как парламент освободил от нее Эдуарда ПРУТНИКА.
О.НАЛИВАЙКО на сегодняшний день занимает должность генерального директора ООО "Агентство УНИАН".
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