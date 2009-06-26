Кабмин внес в ВР кандидатуру на должность председателя Гостелерадио

Кабинет министров Украины предлагает назначить Олега НАЛИВАЙКО на должность председателя Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины.

Соответствующий проект постановления КМУ зарегистрирован в Верховной Раде Украины.

Справка УНИАН. Должность председателя Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины вакантна с мая 2008 года после того, как парламент освободил от нее Эдуарда ПРУТНИКА.

О.НАЛИВАЙКО на сегодняшний день занимает должность генерального директора ООО "Агентство УНИАН".