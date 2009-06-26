Партия регионов грозится не отпустить Раду на каникулы

Партия регионов заявляет, что Верховная Рада не уйдет на каникулы, пока не заставит правительство помочь самым бедным.

Об этом отмечается в заявлении Партии регионов, размещенном на официальном сайте партии.

В частности, Партия регионов заявляет, что премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО “пытается привычным ей средством демагогии заговорить требование Партии регионов о немедленном, уже с 1 июля повышение заработной платы на 200 грн. самым бедным людям и пенсионерам”. В этом контексте Партия регионов отмечает: “Парламент не уйдет на каникулы до тех пор, пока не заставит правительство помочь самым бедным”.

В то же время в заявлении отмечается: “В ответ на утверждение Ю.ТИМОШЕНКО о том, что, мол, “регионалы” на своих предприятиях уменьшают зарплаты, а правительство – заставляют увеличивать, заявляем четко и однозначно: на ни одном предприятии, которое принадлежит “регионалам”, нет такой нищенской зарплаты, до которой довела Ю.ТИМОШЕНКО украинскую образовательную и медицинскую сферу”.

При этом Партия регионов заявляет, что если нынешнее правительство хочет довести уровень зарплат в бюджетной сфере до той, которая есть на частных предприятиях, принадлежащих представителям их партии, “то придется поднимать заработную плату не на 200 грн., а в три, а то и в четыре раза”.