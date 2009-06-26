Партия регионов грозится не отпустить Раду на каникулы
Есть одно требование
Партия регионов заявляет, что Верховная Рада не уйдет на каникулы, пока не заставит правительство помочь самым бедным.
Об этом отмечается в заявлении Партии регионов, размещенном на официальном сайте партии.
В частности, Партия регионов заявляет, что премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО “пытается привычным ей средством демагогии заговорить требование Партии регионов о немедленном, уже с 1 июля повышение заработной платы на 200 грн. самым бедным людям и пенсионерам”. В этом контексте Партия регионов отмечает: “Парламент не уйдет на каникулы до тех пор, пока не заставит правительство помочь самым бедным”.
В то же время в заявлении отмечается: “В ответ на утверждение Ю.ТИМОШЕНКО о том, что, мол, “регионалы” на своих предприятиях уменьшают зарплаты, а правительство – заставляют увеличивать, заявляем четко и однозначно: на ни одном предприятии, которое принадлежит “регионалам”, нет такой нищенской зарплаты, до которой довела Ю.ТИМОШЕНКО украинскую образовательную и медицинскую сферу”.
При этом Партия регионов заявляет, что если нынешнее правительство хочет довести уровень зарплат в бюджетной сфере до той, которая есть на частных предприятиях, принадлежащих представителям их партии, “то придется поднимать заработную плату не на 200 грн., а в три, а то и в четыре раза”.