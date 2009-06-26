Тимошенко называет популизмом голосование Партии регионов

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО называет популизмом голосование фракции Партии регионов за увеличение минимальной зарплаты, поскольку такое повышение не обеспечено финансовыми ресурсами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила на пресс-конференции во Львове.

Она отметила, что фракция БЮТ не голосовала за соответствующий законопроект, поскольку нет средств для его реализации.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что с приближением даты президентских выборов парламент активизирует работу по принятию популистских решений.

«Думаю, будет принято бесчисленное количество популистских законов, которые во время кризиса не могут быть обеспечены финансово», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, бизнесмены – члены Партии регионов на 30-40% снизили зарплаты работникам своих предприятий.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 июня. Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2009 год» (относительно размеров прожиточного минимума и размера минимальной заработной платы).

Не голосовала в полном составе фракция БЮТ.

Данным законопроектом предусматривается утвердить на 2009 год прожиточный минимум на 1 человека в расчете на месяц в размере 808 грн., с 1 октября – 848 грн., и для тех, кто относится к основным социальным и демографическим группам населения: детей в возрасте до 6 лет – с 1 июля 727 грн., с 1 октября – 764 грн.; детей в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 июля – 930 грн., с 1 октября – 987 грн.; трудоспособных лиц: с 1 июля – 860 грн., с 1 октября – 900 грн.; лиц, утративших трудоспособность: с 1 июля – 644 грн., с 1 октября – 674 грн.

Также законопроектом предусмотрено установить с 1 июля 2009 года размер минимальной зарплаты 825 грн., с 1 октября – 864 грн. и с 1 декабря – 900 грн. в месяц.