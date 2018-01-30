"Взять Россию на испуг": в РФ отреагировали на "кремлевский доклад" США

По мнению сенатора, этот список является очередной попыткой Вашингтона "взять Россию на испуг".

США, опубликовав "кремлевский доклад", по мнению первого зампреда комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франца Клинцевича, "нарушили все принципы международных отношений и сделали сотрудничество с Россией практически невозможным".

По его словам, этот список является очередной попыткой Вашингтона "взять Россию на испуг", передает пропагандистский ресурс ТАСС.

"По сути, в него включены почти все значимые в стране фигуры. Не знаю, что последует за этим списком дальше, но уже само его появление не имеет прецедентов в мировой истории. США грубейшим образом нарушили все возможные принципы отношений между государствами, сделав сотрудничество с Россией в различных сферах практически невозможным", - сказал Клинцевич.

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По мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, с помощью "кремлевского доклада" Вашингтон пытается поссорить Путина с российской бизнес-элитой, его подготовка - "это прямая и очевидная попытка приурочить какие-то действия к выборам так, чтобы оказать на них влияние".

Как сообщалось, Министерство финансов США представило Конгрессу "Кремлевский доклад". В нем перечислены имена приближенных к Владимиру Путину российских чиновников и бизнесменов.

В список вошли 210 имен: 96 российских бизнесменов и 114 политиков и глав госкомпаний.