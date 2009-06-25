Яценюк: кризис в Украине не завершается, а усиливается

Кризис в Украине «не завершается, а усиливается», заявил народный депутат, лидер «Фронта перемен» Арсений ЯЦЕНЮК на презентации организации «Фронта перемен» в Запорожье.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Фронта перемен», по убеждению А.ЯЦЕНЮКА, что следующий этап кризиса - «это, конечно, осень и зима, ведь страна потеряла 30 процентов ВВП».

По его словам, «мы каждый год прирастали в среднем на 5-6 процентов», а падение на 30% ВВП - «это мы, фактически, потеряли декаду нашего развития».

«Мы вернулись к докризисным показателям 1998 года», – сказал лидер «Фронта перемен».

А.ЯЦЕНЮК отметил, что сегодня 15 млрд. грн. составляет сумма невозмещенного НДС. «Это просто у кого-то забрали деньги, и не отдали», - добавил он. По его словам, эти деньги забрали у предпринимателей, у рабочих».

«Им просто не отдают деньги для того, чтобы показывать выполнение бюджета», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

По его словам, собрано на 9 млрд. грн. налоговых уплат за несколько месяцев вперед. Он отметил, что при этом 105 млрд. дол. «мы должны внешнему миру».

А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что именно народу Украины придется расплачиваться за такую экономическую политику.

Как сказал А.ЯЦЕНЮК, «кроме отдачи внешних долгов, перед новой украинской властью появятся пять основных проблем: политически расколотая страна, отсутствие четкого управления, отсутствие единства нации, несформированная политидея и нация, а также - невероятные экономические проблемы».

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