Янукович надеется, что Россия не предпримет «резких шагов»

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ выражает надежду, что до президентских выборов в Украине Россия не будет предпринимать в отношении нашего государства «резких шагов».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня журналистам во время рабочей поездки в Запорожье.

В.ЯНУКОВИЧ, в частности, прокомментировал состояние существующих украинско-российских межгосударственных отношений и перспективы их развития.

«Мы видим те ошибки, которые были допущены в наших отношениях с Россией. Мы знаем, как их исправить, и мы это сделаем в ближайшее время – как только придем к власти», - сказал В.ЯНУКОВИЧ, добавив, что «эти полгода до выборов мы вправе надеяться, что Россия не допустит резких шагов в сторону Украины».

В то же время, подчеркнул он, это состоится только при условии, если «нынешняя украинская власть в этом вопросе не будет продолжать недружелюбную политику к России».