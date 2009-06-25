Зурабов на пути к Украине уже прошел одну инстанцию

Профильный комитет Совета Федерации Федерального Собрания РФ по делам СНГ поддержал предложение Президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА о назначении экс-главы Министерства здравоохранения и социального развития Михаила ЗУРАБОВА послом России в Украине.

Как сообщает РИА «Новости», по словам председателя комитета Вадима ГУСТОВА, "решение было принято единогласно на закрытом заседании комитета".

По словам В.ГУСТОВА, соответствующие документы уже отправлены главе государства. Сенатор ожидает, что указ о назначении М.ЗУРАБОВА будет подписан через несколько дней.

"ЗУРАБОВ - человек очень ответственный, и мы убеждены, что он справится с новой работой", - сказал сенатор.

По словам В.ГУСТОВА, на заседании члены комитета рассказали М.ЗУРАБОВУ о предстоящих конференциях в рамках российско-украинского парламентского взаимодействия.

Как ожидается, в сентябре этого года в Крыму будет проведено заседание межпарламентской комиссии с участием российских и украинских депутатов, на котором будет обсужден ряд вопросов, связанных с развитием торгово-экономического сотрудничества двух стран. А на октябрь запланирована международная конференция под эгидой парламентов России и Украины, на которой будут обсуждаться вопросы приграничного сотрудничества.

"Мы сообщили М.ЗУРАБОВУ об этих крупных мероприятиях, он обещал содействие в случае его назначения на должность посла", - сказал В.ГУСТОВ.

Комитет Госдумы РФ по делам СНГ и связям с соотечественниками рассмотрит кандидатуру М.ЗУРАБОВА сегодня.

Как сообщал УНИАН, Президент РФ 11 июня подписал указ об освобождении Виктора ЧЕРНОМЫРДИНА от должности посла России в Украине.