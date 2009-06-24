НУ повыгоняет из партии нардепов, которые не выйдут из коалиции?

В «Нашей Украине» не исключают, что не все народные депутаты от этой партии выполнят возможное решение съезда о выходе из коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил народный депутат, член Совета «Нашей Украины» Андрей ПАРУБИЙ.

По его словам, ключевым вопросом съезда политической партии «Наша Украина», который состоится 27 июня, будет участие или неучастие депутатов от этой политической силы в парламентском большинстве.

«И поэтому председатель нашей партии Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО попросил всех депутатов до субботы определиться со своей позицией, а съезд после обсуждения примет свое решение», - сказал А.ПАРУБИЙ.

В то же время народный депутат отметил, что в «Нашей Украине» осознают, что возможное решение съезда о выходе из коалиции может быть выполнено не всеми депутатами, которые прошли в Верховную Раду по квоте этой партии.

А.ПАРУБИЙ отметил, что в такой ситуации партия будет иметь основания принимать организационные решения в отношении этих депутатов.

«Я не исключаю, что это могут быть решения вплоть до исключения из партии», - сказал народный депутат, уточнив, что нет юридического механизма для лишения их мандатов народных депутатов.

В то же время ни один из народных депутатов-нашеукраинцев не смог ответить на вопрос журналистов, сколько точно на сегодняшний день депутатов от политической партии НСНУ входят в состав парламентской коалиции. По словам депутата Ксении ЛЯПИНОЙ, таких около шести. В свою очередь А.ПАРУБИЙ назвал только четырех народных депутатов.