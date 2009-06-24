Шкиль говорит, что БЮТ пока не будет трогать министров
По крайней мере, на этой неделе...
Народный депутат из фракции БЮТ Андрей ШКИЛЬ заявляет, что, по крайней мере, на этой пленарной неделе у «бютовцев» нет оснований голосовать за постановления Верховной Рады об освобождении министров.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ШКИЛЬ сказал сегодня журналистам.
Он, в частности, прокомментировал перспективы поддержки фракцией БЮТ зарегистрированных в ВР шести постановлений относительно кадровых изменений в правительстве.
«Никаких других кадровых изменений, кроме уже осуществленных, не планируется, по крайней мере на этой неделе», - отметил А.ШКИЛЬ.
Говоря в частности о возможности освобождения Ивана ВАКАРЧУКА от должности министра образования и науки, народный депутат отметил, что все те задания, которые перед Минобразования ставило правительство, выполнены.
«Я не знаю никаких оснований для его освобождения», - выразил свою позицию А.ШКИЛЬ, добавив, что на заседании фракции этот вопрос также не обсуждался.
В свою очередь представитель фракции НУ-НС Ксения ЛЯПИНА допустила, что вряд ли БЮТ пойдет на дальнейшее освобождение министров, не имея в связи с этим договоренности с другими фракциями, в частности с Партией регионов, для назначения новых министров в состав правительства.