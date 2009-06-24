Шкиль говорит, что БЮТ пока не будет трогать министров

Народный депутат из фракции БЮТ Андрей ШКИЛЬ заявляет, что, по крайней мере, на этой пленарной неделе у «бютовцев» нет оснований голосовать за постановления Верховной Рады об освобождении министров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ШКИЛЬ сказал сегодня журналистам.

Он, в частности, прокомментировал перспективы поддержки фракцией БЮТ зарегистрированных в ВР шести постановлений относительно кадровых изменений в правительстве.

«Никаких других кадровых изменений, кроме уже осуществленных, не планируется, по крайней мере на этой неделе», - отметил А.ШКИЛЬ.

Говоря в частности о возможности освобождения Ивана ВАКАРЧУКА от должности министра образования и науки, народный депутат отметил, что все те задания, которые перед Минобразования ставило правительство, выполнены.

«Я не знаю никаких оснований для его освобождения», - выразил свою позицию А.ШКИЛЬ, добавив, что на заседании фракции этот вопрос также не обсуждался.

В свою очередь представитель фракции НУ-НС Ксения ЛЯПИНА допустила, что вряд ли БЮТ пойдет на дальнейшее освобождение министров, не имея в связи с этим договоренности с другими фракциями, в частности с Партией регионов, для назначения новых министров в состав правительства.