За закрытыми дверями: в ПАСЕ обсуждают возвращение России в Ассамблею

В Парламентской ассамблее Совета Европы первое заседание специального комитета Бюро ассамблеи (ad hoc committee), который будет заниматься поиском механизма возвращения Российской Федерации в Ассамблею, проходит за закрытыми дверями.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написала первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко находясь на сессии в ПАСЕ.

"Первый ad hoc комитет проходит за закрытыми дверями. Вызвали даже дополнительную охрану. Гостям - россиянам создают комфортные условия для дебатов", - сообщила Геращенко.

Она объяснила, что присутствие большого количества украинской делегации на этом заседании создает "некомфортные" условия для работы. По ее словам, украинской делегации сообщили, что "это закрытое заседание".

"Закрытое для членов ПАСЕ - это интересно, ведь добрые дела не делаются за закрытыми дверями, не так ли", - подчеркнула Геращенко.

Она сказала, что на заседании от украинской делегации присутствует ее председатель, народный депутат Владимир Арьев.

"Остался только наш Володя Арьев. Пожелаем ему удачи, он сейчас должен держать удар в том зале, где столько людей настроены закрыть глаза на оккупацию и аннексию, на насилие и убийства - ради взносов...", - сообщила Геращенко.

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В то же время, в эфире телеканала "112-Украина" во время включения из Страсбурга член делегации Украины в ПАСЕ Алексей Гончаренко сказал, что русские "боятся даже нашего присутствия".

"Мы пришли, потому что надеялись, что это открытое заседание, для того, чтобы услышать все. Я и моя коллега Ирина Геращенко и Владимир Арьев, который представляет нашу делегацию. Но после того, как началось заседание, к нам подошли представители секретариата, и попросили, чтобы остался только руководитель национальной делегации, а всех остальных, мол, мы не приглашали", - сказал Гончаренко.

"На наши вопросы, это же открытое заседание, нам сказали: нет, мы это решили сделать заседание закрытым", - добавил Гончаренко.

После этого он и Геращенко покинули заседание.

Также он рассказал, что на этом заседании российскую сторону представляют председатель комитета Совета Федерации по иностранным делам Константин Косачев и вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

"Сначала мы могли увидеть, как сразу несколько представителей ПАСЕ подходили к Косачеву и Толстому, общались с ними, обнимались с ними, и в первую очередь это Педро Аграмунт, конечно, их карманный бывший президент", - сказал Гончаренко.

Ранее стало известно, что Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд настаивает, что Россия должна вернуться к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы до саммита организации, который запланирован на следующий год.