Ющенко поедет на 440-летие Люблинской унии

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО планирует посетить Польшу с визитом 1 июля.

Как сообщили УНИАН в Посольстве Украины в Варшаве, В.ЮЩЕНКО по приглашению польского Президента Леха КАЧИНСКОГО планирует принять участие в торжествах по случаю 440-й годовщины Люблинской Унии.

В посольстве не уточнили программу визита украинского Президента, отметив, что она еще прорабатывается.

В пресс-службе польского Президента УНИАН подтвердили, что В.ЮЩЕНКО планирует посетить Польшу для участия в торжествах по случаю 440-й годовщины Люблинской Унии, которые состоятся в Люблине.

По данным пресс-службы, на торжества, кроме В.ЮЩЕНКО, приглашен Президент Литвы Валдас АДАМКУС.

Люблинская уния - соглашение об объединении Королевства Польского и Великого княжества Литовского в федеративное государство (Rzeczpospolita Obojga Narodów). Украинские земли, принадлежавшие княжеству Литовскому: Подляшье, Волынь, Брацлавщина, Полесье, Киевщина, - перешли в состав Польши.