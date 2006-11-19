Пройдет презентация постимперской России и постмайданной Украины

11-00 - в конференц-зале гостиницы “Русь” Российско-Украинский информационный центр проведет презентационный Форум «Постимперская Россия и постмайданная Украина: новый диалог». В рамках Форума состоится презентация учредителем Российско-Украинского информационного центра Дмитрием Рогозиным первого доклада центра «Мифы и реалии российско-украинских отношений», а также дискуссия между политиками и политологами двух стран. Приглашены: депутаты Верховной Рады Украины Тарас Черновол («Партия регионов»), Григорий Немыря (БЮТ), Виталий Шибко (СПУ), Николай Катеренчук («Наша Украина»), политологи Станислав Белковский, Дмитрий Выдрин, Евгений Минченко, Владимир Фесенко, Вадим Карасев, Андрей Окара и другие. Регистрация представителей СМИ с 10-00 на втором этаже гостиницы «Русь» ( ул. Госпитальная, 4). Телефоны: 8-050-158-36-62, +7.495.517.8225 , 8-067-504-52-73, e-mail:rosukrinform@gmail.com.