Литвин увидел основание поговорить о кадровой чистке в Кабмине

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН считает, что заявление министра транспорта и связи Иосифа ВИНСКОГО об отставке является основанием для «кадровой чистки» в правительстве и пересмотра квотного принципа назначения на должности.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВР.

Комментируя по просьбе журналистов ситуацию, сложившуюся в связи с заявлением И.ВИНСКОГО, В.ЛИТВИН отметил, что не видит в этом «ничего странного, поскольку квотный принцип довели до абсурда, и это дает свои результаты».

Председатель ВР сообщил, что сегодня получил заявление министра транспорта и связи, отметив, что «по содержанию оно перекликается с заявлением, которое подал министр внутренних дел». «Вполне очевидно, что это передается «на откуп» Верховной Рады, на ее рассмотрение, и я не исключаю, что будут разыгрываться разного рода сценарии», - сказал В.ЛИТВИН.

Нынешняя ситуация, по мнению руководителя парламента, является основанием «публично поговорить о необходимости кадровой чистки на уровне Кабинета Министров». «Это именно тот момент, когда должны приходить люди, которые, во-первых, не будут убегать, а, во-вторых, будут профессиональными, ответственными. Если это будет совпадать с квотными принципами, слава богу, - подчеркнул В.ЛИТВИН. - Но я считаю, что сегодня нужно отказаться от бессмысленной практики назначать «своих».

Отвечая на вопрос журналистов, В.ЛИТВИН не исключил, что речь идет и о «личных спорах, и, очевидно, это дает о себе знать».

«Вместе с тем я считаю, что нужно комплексно поговорить о том, что следует делать, а затем дать ответ на вопрос, кто это будет делать», - подытожил В.ЛИТВИН, добавив, что не хочет сейчас не давать никому никаких оценок. «Очевидно, нужно анализировать результаты работы», - сказал спикер.