Тимошенко о «Пропало все!»: я один раз послушала свою команду...

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает неэтичной работу средств массовой информации в связи с распространением технической видеозаписи перед телетрансляцией ее заявления о безрезультатности переговоров с Партией регионов.

Об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила в понедельник вечером в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

«Всегда здесь есть закрытая часть таких событий. Когда готовится запись, когда готовится обращение, есть какая-то техническая подготовка. И очень неприятно, что журналистская этика настолько была, по моему мнению, неадекватной. Эти черновые записи, которые в принципе ничего не стоят в действительности, кроме слов «Все пропало», были пущены в эфир и были показаны как какая-то там паника, что там все пропало, хотя дальнейший текст – о суфлере – убрали весь», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер сообщила, что впервые решила воспользоваться техническими вспомогательными средствами по совету своей пресс-службы. «Я думаю, что вы заметили, что я редко при любых выступлениях пользуюсь бумагами, предварительно подготовленными выступлениями, какими-либо заблаговременно подготовленными спичами, потому что я очень четко знаю, что и как всегда нужно сказать. Ну, как говорят, Бог шельму метит! Я один раз послушала свою команду, свою пресс-службу. Они говорят: ну, ты такая взволнованная, идешь сейчас на прямую заяву-обращение к народу, давай мы запишем на суфлер, чтобы были ориентиры. Я упиралась долгое время, но все же думаю: хорошо, посоветовали – сделаю. И что вы думаете? В тот же момент, когда включились все камеры, когда началась прямая трансляция, я глянула на суфлер, а там все пропало. Ни текста, ни сообщений – пустой экран! И первое, что я могла вымолвить, я сказала: «Все пропало! На суфлере ничего нет». И мне пришлось опять говорить без каких-либо технических вспомогательных средств. Как говорят: не судьба мне пользоваться этими средствами”, - рассказала она.

“Поэтому хочется, чтобы и в политике, и в журналистике, и в других профессиональных кругах, чтобы все же была внутренняя культура, внутренняя этика, внутреннее ощущение, что можно делать, а чего нельзя делать, потому что не всё выглядит хорошо. Поэтому я хочу сказать: я для себя выводы сделала по этим техническим проблемам, и теперь мы будем все в эфир выдавать так, как нужно”, - резюмировала Ю.ТИМОШЕНКО.