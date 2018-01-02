Дочери убитой юристки Ноздровской угрожают - нардеп

Народный депутат Мустафа Найем рассказал, что дочери убитой правозащитницы Ирины Ноздровской угрожают.

По его словам, полиция не обращала внимания на угрозы Ирине, которые звучали прямо в зале суда, передает "Эспрессо".

"Отец подсудимого (Росошанский, который сбил насмерть сестру Ноздровской, - ред.) угрожал Ирине, что она "плохо кончит". А ее родителям говорили, что они похоронят еще одну дочку. Она обращалась в полицию, но реакции не было. Ей не предоставили охрану. Сейчас тоже угрожают дочке Ноздровской, но на это не обращают внимания", - подчеркнул Найем.

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Он говорит, что сейчас речь идет не об одном убийстве, а о двух - убийстве Ноздровской и гибель ее сестры в ДТП два года назад.

"Во время расследования гибели сестры Ноздровской следователи, полиция были не достаточно эффективны. Были попытки исказить результаты наркологической экспертизы, затягивалось расследование этого дела. Также был шанс, что Росошанский, который фактически убил сестру Ирины, мог быть освобождить", - добавил нардеп.

Как сообщал УНИАН, 1 января тело 38-летней Ноздровской, жительницы с. Демидов Вышгородского района Киевской области, которая исчезла три дня назад, обнаружили в местной реке.

Как написала в Facebook журналист Анна Молчанова, Ноздровская вела дело о гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую сбил автомобилем племянник экс-главы Вышгородского районного суда Дмитрий Россошанский. По словам Молчановой, Ноздровской угрожали родственники виновника ДТП.