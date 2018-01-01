Новогоднее поздравление президента Украины Петра Порошенко (видео)
00:26, 01 января 2018
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Петр Порошенко среди главных достижений 2017 года назвал освобождение украинских заложников.
Президент пожелал украинцам мира и благополучия / администрация президента
Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с Новым, 2018 годом и пожелал мира, счастья и благополучия.
Видео новогоднего обращения главы государства к украинскому народу опубликовано на сайте президента.
Напомним, президент Петр Порошенко среди главных достижений 2017 года назвал освобождение украинских заложников и установление безвизового режима с Евросоюзом.
Также Порошенко считает важными достижениями проведение международного песенного конкурса "Евровидение" в Киеве, установление безвизового режима со странами Европейского Союза, вступление в силу Соглашения об ассоциации с ЕС.
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Новость в сюжете: Празднование Нового года 2018