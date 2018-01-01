Новогоднее поздравление президента Украины Петра Порошенко (видео)

Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с Новым, 2018 годом и пожелал мира, счастья и благополучия. Видео новогоднего обращения главы государства к украинскому народу опубликовано на сайте президента. Напомним, президент Петр Порошенко среди главных достижений 2017 года назвал освобождение украинских заложников и установление безвизового режима с Евросоюзом.

Также Порошенко считает важными достижениями проведение международного песенного конкурса "Евровидение" в Киеве, установление безвизового режима со странами Европейского Союза, вступление в силу Соглашения об ассоциации с ЕС.