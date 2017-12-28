Семьи пленных Глондаря и Коринькова продолжают бороться за их освобождение (видео)

Семьи пленных Глондаря и Коринькова продолжают бороться за их освобождение.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Пока вся страна радовалась за 73-х освобожденных из плена боевиков украинцев, перед экранами телевизоров плакали несколько женщин: одновременно от радости за освобожденных и от отчаяния, потому что среды тех, кого обменяли, не было их родных.

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Бойцы третьего полка спецназначения Сергей Глондарь и Александр Кориньков в плену уже почти три года. Они всегда были первыми в списках на обмен.

Как сообщал УНИАН, Украина отдала 233 осужденных, которые были задержаны в связи с войной на Донбассе и отбывали срок наказания в украинских тюрьмах, в обмен на 73 украинских заложников.