Регионал считает, что в этот раз у Януковича президентство не отберут

Депутат от Партии регионов Андрей Клюев убежден, что в 2004 году лидер регионалов Виктор Янукович был законно избран президентом Украины.

Об этом он сказал в эфире телеканала Интер.

"В 2004 году Янукович был избран законно президентом. Это факт. То, что было решение Верховного Суда - оно незаконно. То, что был третий тур выборов президента - это незаконно", - убежден депутат.

"Украинский народ очень умный, и если в этот раз будет очередная попытка отобрать победу у Януковича, я думаю, что все украинцы поднимутся и не дадут произойти этому беззаконию", - подчеркнул Клюев.

Украинская правда