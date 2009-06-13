Регионал считает, что в этот раз у Януковича президентство не отберут
13:59, 13 июня 2009Политика
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"Украинский народ очень умный"
Депутат от Партии регионов Андрей Клюев убежден, что в 2004 году лидер регионалов Виктор Янукович был законно избран президентом Украины.
Об этом он сказал в эфире телеканала Интер.
"В 2004 году Янукович был избран законно президентом. Это факт. То, что было решение Верховного Суда - оно незаконно. То, что был третий тур выборов президента - это незаконно", - убежден депутат.
"Украинский народ очень умный, и если в этот раз будет очередная попытка отобрать победу у Януковича, я думаю, что все украинцы поднимутся и не дадут произойти этому беззаконию", - подчеркнул Клюев.
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