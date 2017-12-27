Появилось видео отправки в Луганске украинских пленных на обмен

В Луганске украинских военнопленных вывели из колонии и отправили на обмен.

Об этом говорится в сообщении канала WarGonzo в Telegram. Там же обнародовано видео, как пленные выходят из помещения тюрьмы.

В Луганске украинских военнопленных уже отправили на обмен.



Видео: WarGonzo / Telegram pic.twitter.com/2O4bc2lbo4 — Новости Донбасса (@novostidnua) 27 декабря 2017 г.

Как сообщал УНИАН, 25 декабря Геращенко заявила, что в плену контролируемых Россией боевиков на оккупированном Донбассе находятся 170 граждан Украины. Лидер движения «Украинский выбор» Виктор Медведчук сообщил, что домой могут вернуться 380 человек. Так, украинская сторона готова освободить 306 лиц, содержащихся в тюрьмах на подконтрольной правительству территории, контролируемые Россией боевики – 74 украинских заложников.

Обмен 27 декабря должен состояться в формате «74 на 306» (украинская сторона отдаст 306 человек за освобождение 74-х). Освобожденных из плена привезут на военный аэродром «Борисполь» около 19 часов.