Геращенко подтвердила обмен пленными по формуле "306 на 74"

Украина готова отдать 306 человек в обмен на 74 пленных боевиками российско-оккупационных бандформирований украинцев.

Об этом сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по Донбассу, народный депутат Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

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В частности, она сообщила, что в переговорах был ряд несогласованных вопросов по верификации пленных: кто-то не желал участвовать в обмене, а чей-то срок заключения заканчивался в дни, когда уже шла техническая работа по подготовке освобождения.

"Нам, в рамках Минской гуманитарной группы, после непростых переговоров, удалось снять большинство из этих вопросов. Мы готовы в ближайшее время передать 306 граждан (где это позволяет украинское законодательство), чтобы освободить 74 украинца с оккупированных территорий", - написала Геращенко.

По ее словам, сейчас идет работа над последними логистическими и техническими деталями.

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"Мы имеем планы и предложения, как освободить всех. И как сделать это быстрее. Отдадут только 74, мы должны были разблокировать процесс освобождения. Но должны освободить всех", - отметила Геращенко.

Как сообщал УНИАН, 14 ноября Геращенко заявила, что в плену контролируемых Россией боевиков на оккупированном Донбассе находятся 157 граждан Украины.

15 ноября Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что «сделает все от него зависящее», чтобы провести обмен пленными с Украиной.

«Я сделаю все, что от меня зависит, переговорю с руководством «Донецкой республики» и «Луганской республики». Надеюсь, что то, что вы предлагаете, будет реализовано как можно скорее», - сказал Путин, отвечая на просьбу лидера движения «Украинский выбор» Виктора Медведчука способствовать обмену.

Медведчук попросил Путина «обратиться» к лидерам российских боевиков и провести первый этап обмена по формуле «всех на всех». По его словам, 380 людей могли бы вернуться домой: украинская сторона готова освободить 306 человек, российские боевики - 74 человека.

Сегодня Медведчук заявил, что место и точное время обмена пленными 27 декабря установлено, но не обнародуется из соображений безопасности.