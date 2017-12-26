Британский журналист на росТВ жестко прошелся по России из-за аннексии Крыма (видео)

Британский журналист Оуэн Мэтьюс прошелся по России в эфире российского телевидения, вспомнив оккупацию Крыма.

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"Я не вижу никаких причин, почему Россия не должна принадлежать к цивилизованному миру… Если Россия будет соблюдать элементарные правила цивилизации, например, не брать части других стран. Тогда все абсолютно готовы снимать санкции завтра", - заявил Мэтьюс.

По его словам, РФ пытается покрывать свои действия лавиной лжи и отрицать сделанное. Он также назвал оккупацию Россией Крыма катастрофической ошибкой.

"Вы сделали катастрофическую стратегическую ошибку, нарушив не только международные законы, но и потеряв Украину... Вы сделали так, что вся Европа стояла против вас", - подытожил журналист.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению. Самопровозглашенная крымская "власть" заявила, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к России.

18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.